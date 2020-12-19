В центре «Вектор» рассказали о происхождении коронавируса

Коронавирусная инфекция не была искусственно создана, а является результатом «классической вирусной эволюции в природе». С таким мнением выступил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, анализы геномов вируса показывают, что коронавирус не был «техническим изобретением человека». Притом найденные в последнее время коронавирусы отличаются от COVID-19 не более чем на 1%.

«Он [коронавирус] является продуктом, результатом классической вирусной эволюции в природе», — сказал Максютов в эфире «России 1».

Согласно основной версии происхождения COVID-19, инфекция попала в человеческий мир от летучих мышей. Вирус стал распространяться в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным университета Хопкинса, в мире уже выявили более 75 млн заболевших, из них выздоровели более 42 млн пациентов и умерли — 1,6 млн человек.

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