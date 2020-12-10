Ученые: кошачьи царапины вызывают расстройства психики

Кошачьи царапины могут привести к психическим расстройствам, предупреждают специалисты из Университета штата Северная Каролина. Исследование было опубликовано в журнале Pathogens.

Bartonella henselae — бактерия, которая приводит у человека к лихорадке и интоксикации, иногда — к сыпи, поражениям глаз, нервной системы и внутренних органов. Источником инфекции становятся кошки, в основном котята — бактерия может находиться в их выделениях или на когтях.

Ранее считалось, что вызванная бактерией инфекция, хотя и протекает остро, длится недолгое время. Однако более новые данные предполагают, что заражение бартонеллой может стать причиной длительных расстройств психики.

В 2019 году ученые обратили внимание на случай подростка, у которого после заражения бартонеллой появились симптомы шизофрении. Они прошли после лечения антибиотиками. Теперь ученые рассмотрели историю болезни 33 участников с расстройствами сна, мигренями, симптомами депрессии и тревожных расстройств. У 29 из них исследователи обнаружили в организме следы бартонеллы.

24 участника сообщили об изменениях кожи во время болезни. В большинстве случаев у них появлялись отметины, похожие на растяжки и не связанные с беременностью или сильными колебаниями в весе.

Авторы работы надеются, что новые данные привлекут внимание к неочевидным причинам психических расстройств и позволят помочь большему количеству пациентов.