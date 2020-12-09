NASA завершила отбор астронавтов для полета на Луну

NASA завершила отбор астронавтов для лунной программы «Артемис». Об этом заявил вице-президент Майк Пенс, сообщили в CBS News.

В группу вошли 9 мужчин и 9 женщина. Среди них двое космонавтов, которые сейчас находятся на МКС — Кейт Рубинс и Виктор Гловер. Выбранные астронавты совершат полет и высадку на Луну.

Ранее администрация президента Дональда Трампа поставила цель вернуть человека на Луну к 2024 году. В числе экипажа обязательно будет женщина. Программа называет «Артемис».

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