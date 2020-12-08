После вакцины-йогурта от коронавируса у животных появились антитела

После введения вакцины-йогурта от коронавируса у животных на слизистых и в крови появились антитела, заявил руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Суворов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Иммунный ответ на слизистых лабораторных животных очень хороший, специфические антитела образуются на слизистых и в крови», — сказал Суворов.

Он уточнил, что прием вакцины осуществляется через рот, поэтому максимальный иммунный ответ происходит на слизистых у животных.

Суворов пояснил, что в настоящий момент ученые не могут продолжить испытания, потому что для них необходима специальная площадка, предотвращающая выход вируса в мир. Специалисты стоят в очереди, чтобы получить доступ к такому месту.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что Россия разрабатывает 47 вакцин.

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