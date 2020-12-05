Ученые назвали продлевающие жизнь на десять лет привычки

Ученые определили полезные привычки, которые помогут увеличить продолжительность жизни на десять лет, сообщает издание Express со ссылкой на исследования.

Так, рекомендуется придерживаться средиземноморской диеты, указано в материале. Результаты исследований показывают, что богатое фруктами, овощами и цельнозерновыми питание снижает риски возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также депрессии, метаболического синдрома и ухудшения состояния мозга.

Также следует отказаться от курения и неумеренного употребления, отмечает издание. По данным ученых, курение сокращает продолжительность жизни не менее чем на десять лет. При этом употребление алкоголя в умеренных дозах способно снизить риск преждевременной смерти на 17-18%.

Кроме того, для увеличения продолжительности жизни важно снизить уровень стресса. Согласно данным исследований, у счастливых людей вероятность ранней смерти снижается на 3,7%.