Рогозин: ракета «Союз-СТ» успешно отработала запуск с космодрома Куру

Стартовавшая c космодрома Куру российская ракета-носитель «Союз-СТ» отработала штатно. Об этом в своем Twitter сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Второе включение и выключение двигательной установки разгонного блока и отделение космического аппарата прошло в расчетное время. Поздравляю наш боевой расчёт с успешным завершением миссии!», — написал он.

По данным сайта Роскосмоса, «в 04:33:28 по московскому времени со стартовой площадки Гвианского космического центра ведущим европейским оператором пусковых услуг Arianespace выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» (производства ракетно-космического центра «Прогресс», входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и разгонного блока «Фрегат-М» (производства объединения имени Лавочкина, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»)».

Ранее с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала российская ракета-носитель «Союз» со спутником ОАЭ Falcon Eye.

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