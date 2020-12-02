«Союз» со спутником Falcon Eye стартовал с космодрома Куру

С космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала российская ракета-носитель «Союз» со спутником ОАЭ Falcon Eye. Об этом сообщает РИА «Новости». Трансляция запуска ведется на сайте компании Arianespace.

Космический аппарат предназначен для оптико-электронного наблюдения Земли, спутник произведен консорциумами Airbus Defense and Space и Thales Alenia Spaceе по заказу Минобороны ОАЭ.

FalconEye это программа оптического спутникового наблюдения Земли с очень высоким разрешением, дополненная специальной наземной системой для мониторинга, приема и обработки изображений.

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