В Пуэрто-Рико обрушился знаменитый телескоп «Аресибо»

Многотонная подвесная платформа, в которой расположена приемная аппаратура знаменитого радиотелескопа «Аресибо», обрушилась под своим весом во вторник. Об этом сообщила в Twitter американская журналистка, метеоролог Дебора Марторелл. «Друзья, с глубоким сожалением сообщаю вам, что платформа обсерватории «Аресибо» только что обрушилась», — написала она. На опубликованном ею сразу после обрушения снимке не видно ни платформы, ни поддерживавших ее тросов, а вокруг антенны видны клубы поднявшейся пыли. Гигантский радиотелескоп, выстроенный более полувека назад в кратере вулкана в горах Пуэрто-Рико, долгие десятилетия был крупнейшим радиоастрономическим иснтрументом в мире. Проблемы у него начались в августе этого года, когда лопнул один из тросов, поддерживавший висящую над антенной кабину с приемной аппаратурой.

В результате того инцидента в чаше появилась дыра размером сто метров. Затем в ноябре лопнул второй поддерживающий трос, что заставило Национальный фонд США заявить о решении вывести из эксплуатации знаменитый телескоп. Причиной назывались высокие риски, связанные с возможными попытками отремонтировать телескоп, – из-за лопнувших тросов нагрузка на оставшиеся сильно выросла. После этого решения некоторые энтузиасты предложили начать сбор пожертвований на спасение знаменитого телескопа.

Строительство телескопа началось еще в 1960 году, первоначальным его предназначением было исследование ионосферы Земли. Он начал работу в 1963 году, с помощью «Аресибо» было сделано множество открытий, в том числе обнаружен ряд пульсаров и получены новые данные о Меркурии.