Запуск Falcon Eye на орбиту отложен из-за непогоды

Старт российской ракеты-носителя «Союз» со спутником ОАЭ Falcon Eye с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом заявил глава компании Arianespace Стефан Израэль, передает РИА «Новости».

«Существует риск удара молнии, поэтому невозможно произвести пуск сегодня. Нет проблем, запустим завтра», — заявил глава компании.

Falcon Eye — космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли, изготовленный в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Спутник произведен консорциумом Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space. Falcon Eye — это высокоэффективная программа оптического спутникового наблюдения Земли с очень высоким разрешением, дополненная специальной наземной системой для мониторинга, приема и обработки изображений. Она будет контролироваться и эксплуатироваться операторами ОАЭ.

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