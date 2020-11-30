Запуск Falcon Eye на орбиту отложен из-за непогоды
Старт российской ракеты-носителя «Союз» со спутником ОАЭ Falcon Eye с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом заявил глава компании Arianespace Стефан Израэль, передает РИА «Новости».
«Существует риск удара молнии, поэтому невозможно произвести пуск сегодня. Нет проблем, запустим завтра», — заявил глава компании.
Falcon Eye — космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли, изготовленный в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Спутник произведен консорциумом Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space. Falcon Eye — это высокоэффективная программа оптического спутникового наблюдения Земли с очень высоким разрешением, дополненная специальной наземной системой для мониторинга, приема и обработки изображений. Она будет контролироваться и эксплуатироваться операторами ОАЭ.
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