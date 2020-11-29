Япония запустит на орбиту спутник-ретранслятор, пригодный для военных целей

Ракета H-IIА 29 ноября должна вывести на геосинхронную орбиту японский спутник оптической ретрансляции данных JDRS-1 (Japanese Data Relay Satellite-1). Как передает «Интерфакс», об этом сообщила компания-разработчик носителя Mitsubishi Heavy Industries.

JDRS-1 — спутник лазерной ретрансляции данных для гражданских и военных целей. Он будет взаимодействовать с разведывательными аппаратами IGS-Optical и IGS-Radar.

Запуск спутника по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований с космодрома на острове Танэгасима, расположенного на юго-западе Японии в префектуре Кагосима, планируется осуществить во временное окно с 10.15 до 12.15 мск.

Что касается гражданских целей, спутник должен будет обеспечивать ретрансляцию сигналов между космическими аппаратами агентства JAXA, находящимися на низкой околоземной орбите, и наземными станциями космической связи.

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