Ученые выявили 12 тысяч мутаций у коронавируса

Специалисты исследовали 12 тысяч мутаций коронавируса и выявили, что ни одна из них не увеличивает заразность. Статью опубликовал научный журнал Nature Communications.

Отмечается, что коронавирус может мутировать в трех случаях: при размножении, при взаимодействии с другими вирусами и из-за иммунитета хозяина.

Первое изменение коронавируса зафиксировали в начале марта, когда в Европе начали распространяться штаммы с мутацией в гене S. Он управляет производством белков в той части оболочки, которая ответственна за его проникновение в организм.

В настоящий момент эта мутация D614G есть почти у всех вариаций коронавируса нового типа, циркулирующих по миру.

Исследователи также высказали опасение, что широкомасштабная вакцинация вызовет новые мутации, которые сделают вирус более заразным.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

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