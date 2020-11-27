Роспотребнадзор: у людей с ВИЧ возрастет риск заразиться коронавирусом

Люди с ВИЧ-инфекцией более подвержены заражению коронавирусом, но реже обращаются за медицинской помощью. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Число людей, живущих с ВИЧ, с выявленными маркерами COVID-19 в 4 раза превышало аналогичный показатель у ВИЧ-негативных респондентов. При этом они в два раза реже, по сравнению с ВИЧ-негативными респондентами, проходили обследование на коронавирусную инфекцию», — заявили в пресс-службе.

Специалисты ведомства также отметили, что люди с положительным диагнозом на ВИЧ относятся к наиболее уязвимой группе пациентов, в случае заражения коронавирусом.

При этом в ведомстве обратили внимание, что исследования по безопасности вакцины от COVID-19 среди зараженных вирусом иммунодефицита пока не проводились.

«Необходимо проведение исследований по безопасности и эффективности вакцинации в этой группе», — заключили в Роспотребнадзоре.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 60,5 млн заболевших, более 38,5 млн человек выздоровели, а свыше 1,4 млн пациентов умерли.

В России выявили свыше 2,1 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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