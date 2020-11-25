Ученый: от COVID-19 женщин защищают гормоны

Стероидные гормоны защищают женщин от COVID-19, считает исследователь Грациано Пинна из Иллинойсского университета в Чикаго. Работа была опубликована в журнале Trends in Endocrinology and Metabolism.

Женские стеродные гормоны, эстроген и прогестерон, а также его метаболит аллопрегнанолон обеспечивают противовоспалительные функции, стимулируют выработку антител, способствуют восстановлению эпителиальных клеток дыхательных путей и подавляют рецептор ACE2, с которым взаимодействует коронавирус, поясняет ученый. Он допустил, что эти гормоны могут защищать женщин от COVID-19.

Пинна обратил внимание, что у беременных с бессимптомным течением COVID-19 симптомы часто появлялись сразу после родов, причем настолько выраженные, что женщинам требовалась интенсивная терапия. Время появления симптомов совпадало с быстрым снижением в крови уровней эстрадиола, прогестерона и аллопрегнанолона.

По данным Центров контроля заболеваний США, COVID-19 заразилась 38 071 беременная, из них умерла 51 — 0,13%. Для не беременных женщин смертность составила 2%. Это может быть обусловлено влиянием стероидных гормонов, считает Пинна.

Ранее ученые уже не раз отмечали, что женщины болеют коронавирусом реже и переносят инфекцию легче, чем мужчины. Допускалось, что их могут защищать гормоны, но точный механизм не был ясен. Наблюдения за беременными позволяют обосновать этот эффект, полагает Пинна.

Ученый считает, что, возможно, гормональная терапия могла бы защитить от COVID-19 и снизить тяжесть симптомов. Он отмечает, что в настоящее время проводятся клинические испытания по оценке эффективности прогестерона или эстрадиола для смягчения симптомов COVID-19 у женщин в постменопаузе и мужчин.