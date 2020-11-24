Ученый назвала единственный способ остановить пандемию коронавируса

Доктор медицинских наук Ирина Шестакова в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что единственный способ остановить пандемию коронавируса в России — провести вакцинацию не менее 75% ее граждан.

Так, по ее словам, даже 100% эффективность вакцины не остановит распространение вируса, если ею будет привита только половина населения.

«Разговор идет о том, что вакцина должна быть хотя бы 60-70% эффективности и охватить мы должны 75% населения. Только при таком подходе мы действительно за некоторое время сможем остановить эпидемию», — сказала врач.

Она пояснила, что в противном случае сохранится риск регулярных вспышек болезни и эпидемия будет возвращаться снова и снова.

По последним данным, в России выявили уже более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минздраве оценили летальность коронавируса в РФ

— В Кремле назвали причину, по которой Путин не привился от коронавируса

— Воробьев заявил о возможном смягчении мер по COVID-19 в Новый год