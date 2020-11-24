NASA просит Китай поделиться данными о лунном грунте

Американское космическое агентство NASA выразило надежду, что китайские ученые поделятся со своими зарубежными коллегами данными об образцах лунного грунта, за которыми отправилась их миссия «Чанъэ-5».

Об этом говорится в заявлении NASA.

«С помощью «Чанъэ-5» Китай попытался присоединиться к США и бывшему СССР в получении лунных образцов. Мы надеемся, что Китай поделится своими данными с мировым научным сообществом ради нашего понимания Луны, как это было сделано с нашими миссиями «Аполлон» и будет сделано в ходе программы «Артемида», — говорится в заявлении.

Ранее с космодрома в китайской провинции Хайнань стартовала тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с космическим аппаратом «Чанъэ-5», который впервые за 44 года совершит мягкую посадку на Луну и отправит на Землю образцы собранного лунного грунта.

Если миссия удастся, Китай станет третьей страной после США и СССР, которой удалось доставить на Землю образцы лунного вещества.