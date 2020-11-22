Ученый рассказал о способе нейтрализовать COVID-19

Кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский рассказал о возможном способе борьбы с коронавирусом при помощи белка ACE2, через который тот попадает внутрь клеток. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Тышковский предлагает вводить в кровь зараженному человеку дополнительные копии белка ACE2. В результате рецепторы свяжут шипы коронавируса и не дадут ему атаковать клетки.

По словам ученого, эксперименты показали, что добавление ACE2 надежно нейтрализует коронавирус, мешая инфицировать клетки человека. Кроме того, рецептор ACE2 расщепляет гормон ангиотензин II, провоцирующий гипертензию, воспаление и цитокиновый шторм.

Насколько хорошо ACE2 проявит себя на практике при лечении коронавируса, покажут клинические испытания, добавил исследователь.

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