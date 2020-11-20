Ученые нашли природное средство от женских морщин

Потребление манго способно уменьшить у женщин глубину морщин, выяснили ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе. Исследование было опубликовано в журнале Nutrients.

В исследовании участвовали 28 женщин в возрасте около 60 лет, с бледной кожей. Часть из них в течение четырех месяцев съедала по 85 г манго сорта атаульфо четыре раза в неделю, часть — по 250 г на протяжении того же времени.

У первой группы спустя 8 недель глубокие морщины уменьшились на 23%, спустя 16 недель — на 20%. Однако у второй группы морщины стали глубже.

Манго, как и другие оранжевые фрукты и овощи, богато бета-каротином и антиоксидантами, поясняют исследователи. Видимо, фитонутриенты способствовали синтезу коллагена и улучшению состояния кожи. Неясно, почему потребление большего количества манго привело к более глубоким морщинам — возможно, дело в высоком содержании сахара.