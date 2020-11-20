BioNTech и Pfizer подали заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в США

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на регистрацию своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

По словам генерального директора и соучредителя BioNTech Угура Шахина, подача заявки на разрешение использование препарата в черезвычайных ситуациях в США является важным шагом «на пути к тому, чтобы как можно быстрее сделать нашу вакцину доступной для населения всего мира».

Отмечается, что BioNTech и Pfizer начали процедуру подачи заявок в регулирующие органы по всему миру, в том числе в ЕС и Великобритании.

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