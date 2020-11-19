В Британии разработали спрей для носа от коронавируса

Британские ученые заявили, что разработали спрей для носа, который защищает от коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

«Спрей для носа, который может эффективно защитить от вируса COVID-19, разработан в университете Бирмингема с использованием материалов, уже имеющих разрешение на использование в человеческом организме... от регуляторов Британии, Европы и США», — говорится в заявлении группы исследователей института здравоохранения при университете Бирмингема.

Подчеркивается, что компоненты спрея уже используются в лекарствах и продуктах питания. Это позволит упростить производство препарата.

«Препарат снижает вирусную нагрузку в теле человека, в том числе в случае передачи вируса другому человеку через кашель или чихание. В этом случае другой человек с меньшей вероятностью будет инфицирован частицами вируса», — приводятся слова главного исследователя Ричарда Моакса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 56 млн заболевших, 39 млн выздоровели, больше 1,3 млн человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

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