В Севастополе раскопали керамическую мастерскую древних греков

Следы античной керамической мастерской обнаружены в ходе раскопок на мысе Хрустальный в Севастополе археологами Института археологии РАН. Находка датируется IV-III веками до нашей эры. Специалисты расчистили остатки печей для обжига, площадку для сушки изделий и фрагменты керамики. В двух круглых печах обжигали посуды и амфоры, еще две, квадратные, вероятно, использовали для обжига черепицы. По словам руководителя Крымской новостроечной археологической экспедиции ИА РАН Сергея Внукова, в Крыму найдено не так много керамических мастерских. В предыдущий раз гончарные печи эллинистического периода были обнаружены за южной оборонительной стеной Херсонеса в 1950-е годы.

«Гончарные мастерские выносили за пределы поселений: для работы таких производств нужны и вода, и глина, и возможность обжигать керамику при очень высоких температурах. Обнаружение крупных гончарных производственных комплексов эллинистического времени — интересное археологическое открытие, позволяющее говорить о высоком уровне развития местного гончарного производства, о жизни и быте населения Херсонеса», — подчеркнул Внуков.