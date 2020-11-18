Российские космонавты не выполнили главную задачу выхода в открытый космос

Впервые вышедшие в открытый космос российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не смогли выполнить главную задачу и произвести ремонт системы терморегулирования модуля «Заря», следует из трансляции, которую ведет «Роскосмос».

Ранее стало известно, что для космонавтов это первый опыт работы за пределами МКС. Они вышли в открытый космос около 19.00 мск и должны были заменить сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле «Заря». Также планируется, что космонавты в рамках миссии очистят остекление иллюминатора служебного модуля «Звезда», переключат антенну «Транзит-Б» телеметрической системы с модуля «Пирс» на модуль «Поиск», а также изменят положение датчиков блока контроля давления и осаждения, установленного на «Поиске».

«Ребят, старую панель ставим обратно на место», — сказали космонавтам из Центра управления полетами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские космонавты вышли в открытый космос