Экипаж корабля Crew Dragon перешел на МКС

Астронавты пилотируемого корабля Crew Dragon американской компании SpaceX перешли на борт Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает NASA.

Стыковка корабля с МКС была совершена в 07.00 мск.

Crew Dragon стартовал на орбиту 16 ноября 03.27 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. В состав экипажа миссии Crew-1 вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Crew Dragon стартовал к МКС

— Crew Dragon пристыковался к МКС

— Экипаж МКС открыл люк для перехода астронавтов с Crew Dragon