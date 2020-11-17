Экипаж корабля Crew Dragon перешел на МКС
Катерина Медведева
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Астронавты пилотируемого корабля Crew Dragon американской компании SpaceX перешли на борт Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает NASA.
Стыковка корабля с МКС была совершена в 07.00 мск.
Crew Dragon стартовал на орбиту 16 ноября 03.27 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. В состав экипажа миссии Crew-1 вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.
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