Экипаж МКС открыл люк для перехода астронавтов с Crew Dragon

Астронавт NASA Кейт Рубинс на Международной космической станции открыла люк американского модуля МКС для перехода экипажа с прибывшего корабля Crew Dragon. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прямую трансляцию NASA.

Отмечается, что на борту Crew Dragon оказались трое астронавтов NASA и астронавт японского космического агентства.

«Борт-инженер 64-го экипажа МКС Кейт Рубинс открыла люк модуля «Гармония», — сообщили в NASA.

В настоящее время идут работы по выравниванию давления в шлюзовом отсеке для того, чтобы был открыт люк корабля и экипаж мог покинуть Crew Dragon. В это время экипажу удалось снять скафандры, в которых они были во время старта корабля.

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