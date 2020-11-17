Миссия ракеты-носителя Vega провалилась

Ракета Vega с двумя научными спутниками для дистанционного зондирования Земли, стартовавшая с космодрома в Куру во Французской Гвиане, отклонилась от траектории, не завершив миссию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-оператора Arianespace.

Там рассказали, что через 8 минут после старта миссии Vega VV17, после первого зажигания двигателя верхней ступени Avum, было зафиксировано отклонение от траектории, что повлекло за собой прекращение полета.

Провалившийся запуск Vega стал седьмым в 2020 году. Сбой стал вторым в истории эксплуатации носителя, первый произошел в июле 2019 года.

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