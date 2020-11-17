Crew Dragon пристыковался к МКС
Бернст Ю.
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Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляцию ведет сайт NASA.
Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС.
В состав экипажа миссии Crew-1 входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.
Это первый рабочий пилотируемый полет Crew Dragon после завершения в 2011 году программы Space Shuttle.
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