Crew Dragon стартовал к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon впервые стартовала к Международной космической станции (МКС) с четырьмя астронавтами. NASA вела прямую трансляцию.

Астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути находятся на пути к МКС.

Это первый рабочий пилотируемый полет после завершения в 2011 году программы Space Shuttle.

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