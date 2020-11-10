Врач рассказала, что коронавирус тяжело протекает у наркоманов

Наркоманы легче заражаются коронавирусом и тяжелее переносят его, заявила директор Национального научного центра наркологии — филиала Центра им. Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко. Об этом пишет «Интерфакс».

«Больные наркоманией больше подвержены коронавирусу, у них более тяжело протекает заболевание, с более серьезными осложнениями. У них легче происходит инфицирование», — сказала Клименко.

Она подчеркнула, что так же происходит при курении, хронических заболеваниях и алкоголизме.

По словам врача, наркоманам можно вакцинироваться от коронавируса, если они находятся в ремиссии.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 51 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже почти 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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