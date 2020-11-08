СМИ: в России запустят малые спутники для поиска пропавших

В России запустят пять малых спутников, с помощью которых можно будет определять местоположение людей в непроходимой местности или отслеживать объекты вне зоны доступа мобильной связи. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на Национальную технологическую инициативу (НТИ).

Спутники будут оснащены камерами для съемки Земли и полезной нагрузкой Интернета вещей, указано в сообщении. В НТИ рассказали, что для поиска людей и отслеживания грузов будут применяться специальные маячки, способные передавать небольшие объемы данных быстрее и дешевле.

В перспективе спутники смогут использоваться для поиска пропавших при помощи искусственного интеллекта, который сможет определить местоположение человека по снимкам из космоса на основании косвенных признаков, добавили в НТИ.