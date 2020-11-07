Японские ученые нашли в помете летучих мышей схожий с COVID-19 вирус

Ученые из Токийского университета обнаружили в помете обитающих на территории Японии летучих мышей вирус, схожий с COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Отмечается, что этот вирус на 81,5% идентичен коронавирусу SARS-CoV-2. Специалисты изучили биоматериалы животных, собранные семь лет назад. В ходе клинических испытаний они выяснили, что этот вирус человеку не передается.

Известно, что японские ученые первыми зафиксировали у местных животных вирус с таким высоким процентом идентичности новой коронавирусной инфекции. При этом у летучих мышей, обитающих в Китае, специалисты уже нашли вирусы, которые на 95% и выше идентичны SARS-CoV-2.

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