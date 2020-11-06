Ученые нашли способ безошибочно определить подлинность вина

Ученые из Австралии и США нашли способ, который может безошибочно определить подлинность вина. Результаты их работы публикует журнал Food Chemistry.

Они разработали метод флуоресцентной спектроскопии — технику определения спектров флуоресцентного свечения молекул.

Специалисты провели тест на четырех винах, изготовленных из винограда сорта «каберне совиньон» из трех винодельческих регионов Австралии и из Бордо во Франции.

Благодаря флуоресцентной спектроскопии, ученые со стопроцентной точностью определили географическое происхождение напитков.

По мнению специалистов, этот метод поможет решить проблему мошенничества с вином.

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