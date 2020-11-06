«Морской старт» может расположиться во Владивостоке на постоянной основе

Плавучий космодром «Морской старт» может на постоянной основе расположиться возле моста на остров Русский во Владивостоке, проводя пуски вблизи Курил. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на члена коллегии Военно-промышленной комиссии России Александра Иванова.

«На Дальнем Востоке S7 предложили возможность рассмотреть пять-шесть бухт, в которых комплекс можно установить на постоянной основе. Одна из основных — бухта Улисс у моста на остров Русский», — говорится в сообщении.

Иванов добавил, что точки, откуда «Морской старт» может осуществить запуски, уже выбраны.

«Одна из точек — рядом с Курилами при пуске на солнечно-синхронные или полярные орбиты. Не требуется везти комплекс на экватор», — сказал он.

Как сообщил ранее вице-премьер Юрий Борисов, Россия восстановит плавучий космодром «Морской старт» примерно за 35 млрд руб. Пуски с этого космодрома не производились с 2014 года. В 2016 году его владельцем стала российская компания S7. Минувшей весной он прибыл из США в приморский порт.

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