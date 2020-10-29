Пульмонолог рассказал, как протекает COVID-19 у большинства заболевших

Около 80% пациентов побеждают коронавирус путем естественного ответа иммунной системы, а у 20% развивается непропорциональный иммунитет. Об этом рассказал главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов, передает РИА «Новости».

«У большинства пациентов, это примерно 80% больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная система путем естественного своего действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает», — сказал врач.

По его словам, какой бы препарат ни был назначен этой категории больных, они все равно выздоравливают без вмешательства врачей.

Иная же картина развивается примерно у каждого пятого зараженного. У этой категории больных развивается «непропорциональный иммунитет», что в итоге и приводит к прогрессирующему поражению легких, считает доктор.

Аверьянов сравнил эту ситуацию с сепсисом, когда иммунитет начинает «фактически работать против своего организма».

По последним данным, в России зафиксировали более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом.

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