Россияне смогут наблюдать «голубую Луну»
Бернст Ю.
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«Голубая Луна», когда на один месяц выпадает сразу два полнолуния, появится на небе 31 октября, редкое явление можно будет наблюдать в разных часовых поясах России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Примгидромет.
Луна взойдет над горизонтом в 0.49 (17.49 мск) по владивостокскому времени ночью на воскресенье, 1 ноября.
Редкое явление обычно происходит раз в два-три года.
Вопреки названию, в этот день Луна не будет светиться голубым цветом. Такое название явление получило благодаря английской поговорке «Once in a Blue Moon» — «однажды при голубой Луне», то есть крайне редко или никогда.
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