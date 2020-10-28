На острове Русском обнаружили останки ихтиозавра

В породе на острове Русском во Владивостоке были найдены останки принадлежащие, предположительно, ихтиозавру. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский.

По его словам, в породе, скорее всего, были обнаружены отпечатки ребер ихтиозавра.

«Ихтиозавры обитали во всех морях. На острове Русском это вторая такая находка», — сказал Болотский.

Он отметил, что останки, найденные на этом острове, более-менее полные.

Ученый также допустил, что в породе могла сохраниться наиболее важная деталь скелета — череп.