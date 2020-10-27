США и Европа подписали соглашение об окололунной станции

NASA и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали соглашение о сотрудничестве в создании окололунной станции Gateway, пишет «Интерфакс» со ссылкой на американское космическое агентство.

«Соглашение, подписанное во вторник, знаменует собой первое официальное обязательство агентства по запуску международных экипажей на Луну в рамках миссий «Артемида», — указало NASA.

ЕКА создаст обитаемые и дозаправочные модули, а также обеспечит связь станции с Луной.

Более того, ЕКА предоставит два европейских сервисных модуля для пилотируемого космического корабля NASA Orion, которые обеспечат капсулу энергией, водой и кислородом.

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