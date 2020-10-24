Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уволил генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный»» Евгения Рогозу, сообщается на сайте Роскосмоса.

Кроме того, глава госкорпорации объявил выговоры гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку.

Ранее сообщалось, что директор космического центра «Восточный» Роман Бобков арестован на два месяца. По данным издания «Коммерсантъ», он обвиняется в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений для космодрома.

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