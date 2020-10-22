Зеленский назвал уникальной разрабатываемую на Украине вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал уникальной разрабатываемую в стране вакцину от коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

Ранее международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов сообщил, что Украина может получить свою вакцину от коронавируса через 9-12 месяцев.

По словам украинского лидера, пока предстоит пройти клинические исследования, но уже можно отметить, что препарат уникален, так как эта вакцина «не такая, как другие».

При этом президент добавил, что если у другой страны подтвержденная вакцина появится ранее, украинская сторона закупит ее в любом случае.

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