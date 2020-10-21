Оксфорд продолжит испытания вакцины от COVID-19, несмотря на смерть волонтера

Специалисты Оксфордского университета продолжат исследования вакцины от коронавируса в Бразилии, несмотря на смерть одного из волонтеров, пишет газета The Guardian.

«Тщательный анализ этого случая в Бразилии показал, что опасений по поводу безопасности клинических испытаний не было. По итогам независимой проверки, а также проверки со стороны бразильского регулятора, рекомендовано продолжить испытания», — приводятся слова представителя университета.

Ранее сообщалось, что скончавшийся доброволец не делал прививку. Бразильские СМИ ранее сообщали, что он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Однако бразильский регулятор Anvisa не ответил на запрос агентства относительно кончины добровольца.

В Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании Astrazeneca. 28-летний мужчина был врачом, и у него не было каких либо сопутствующих заболеваний. Он умер в прошлый четверг, 15 октября. Пока не разглашается, получил ли доброволец вакцину или дозу плацебо.

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