Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в продажу в ноябре

Вакцина от COVID-19, разрабатываемая новосибирским центр «Вектор» — «ЭпиВакКорона», поступит в гражданский оборот в ноября. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на гендиректора центра Рината Максютова.

«Первые серии вакцины, которые будут выпущены на нашем производственном участке, часть из них мы рассматриваем для применения в рамках гражданского оборота», — сообщил Максютов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 40 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,4 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 14 октября Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Отказ от алкоголя: названы условия вакцинации от COVID-19

— В Роспотребнадзоре ожидают спада прироста новых случаев COVID-19 к ноябрю

— «Вектор» разрабатывает объединенную вакцину против вируса гриппа и COVID-19