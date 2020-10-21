Новый орган обнаружен в голове человека

Ученые из Нидерландского института рака обнаружили четвертую пару слюнных желез у человека, отчет об исследовании опубликован в журнале Radiotherapy and Oncology.

При исследовании на наличие опухолей ученые вводили в организм меченую радиоактивными изотопами глюкозу, на которую и отреагировали новые железы, указано в сообщении.

Орган обнаружен у всех ста пациентов, которые проходили обследование, отмечается в отчете. Кроме того, железы нашли и при вскрытии мужского и женского тел.

Четвертая пара слюнных желез расположена за трубным валиком глотки, рассказали ученые. Они назвали железы «трубчатыми».

Ранее считалось, что у человека есть три пары крупных слюнных желез: околоушные, подчелюстные и подъязычные.