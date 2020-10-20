Ученые: детские бутылочки выделяют миллионы частиц микропластика

При приготовлении молочной смеси для младенцев бутылочки выделяют около 4 млн частиц микропластика на литр смеси, выяснили ученые из Тринити-Колледжа в Ирландии. Исследование было опубликовано в журнале Nature Food.

Авторы работы вымыли и стерилизовали новые бутылочки из полипропилена, а затем наполнили их водой температурой 70°C, рекомендованной ВОЗ для приготовления детской молочной смеси. После этого бутылочки поместили на механический шейкер, чтобы имитировать процесс взбалтывания.

Оказалось, бутылочки выделяли в воду от 1 до 16 млн частиц микропластика на литр, в среднем — около 4 млн. Аналогичные результаты исследователи получили, приготовив в бутылочках смесь.

Дальнейшие эксперименты показали, что количество частиц увеличивается пропорционально температуре. Также их оказывалось больше при более активном взбалтывании.

Авторы работы подчеркивают: пока что нельзя сказать точно, насколько микропластик опасен для организма. Бутылочки же необходимо стерелизовать, а детскую смесь подогревать, чтобы избежать роста патогенных бактерий, опасность которых уже давно доказана. Тем, кто хочет минимизировать поступление микропластика в организм ребенка, исследователи рекомендуют разводить смесь в емкости из стекла или какого-нибудь другого материала и переливать в пластиковую бутылочку, когда смесь остынет.