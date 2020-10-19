Ученые нашли слабое место коронавируса

Ученые США и Польши обнаружили слабое место SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Специалисты выяснили, что коронавирус использует «молекулярные ножницы», чтобы размножаться и отключать важные для иммунного ответа белки человека.

Этими «ножницами» является фермент SARS-CoV-2-PLpro. Как обнаружили ученые, его можно заблокировать двумя ингибиторами — VIR250 и VIR251.

Данные соединения находят только белок коронавируса и не реагируют на другие подобные белки в организме человека.

Это слабое место SARS-CoV-2 может стать мишенью для новых лекарственных препаратов.

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