SpaceX запустила очередную ракету со спутниками Starlink
Американская космическая корпорация SpaceX запустила 14-ю по счету ракету Falcon 9 с партией микроспутников Starlink. Об этом сообщается в официальном Twitter компании.
Ракета успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Первая ступень ракеты успешно приземлилась на заготовленную платформу в Атлантическом океане.
Отмечается, что спутники, которые в будущем смогут обеспечивать жителей Земли безлимитным интернетом, будут развернуты на орбите примерно через один час и три минуты после взлета.
В настоящий момент в космическом пространстве работают более 700 спутников Starlink.
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