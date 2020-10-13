Глава NASA надеется, что Россия присоединится к «Соглашениям Артемиды»
Карина Казанцева
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Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн надеется, что Россия присоединится к «Соглашениям Артемиды», пишет ТАСС.
«Я продолжаю очень сильно надеяться на то, что Россия присоединится к «Соглашениям Артемиды», — сказал Брайденстайн.
Он уточнил, что соглашения продолжают Договор по космосу, принятый в 1967 году. В связи с этим глава NASA подчеркнул, что надеется, что Россия, даже если не присоединится к договоренностям, будет им следовать.
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