Россия отказалась от участия в американском проекте окололунной станции
Карина Казанцева
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Россия отказалась участвовать в американском крупномасштабном проекте по строительству окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Мы, скорее всего, воздержимся от крупномасштабного участия в нем (проекте окололунной станции)», — сказал Рогозин.
Глава Роскосмоса подчеркнул заинтересованность в том, чтобы американские коллеги создали шлюзовой отсек для стыковки пилотируемого корабля «Орел». Россия планирует использовать этот корабль для лунных миссий.
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