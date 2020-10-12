Россия отказалась от участия в американском проекте окололунной станции

Россия отказалась участвовать в американском крупномасштабном проекте по строительству окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы, скорее всего, воздержимся от крупномасштабного участия в нем (проекте окололунной станции)», — сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса подчеркнул заинтересованность в том, чтобы американские коллеги создали шлюзовой отсек для стыковки пилотируемого корабля «Орел». Россия планирует использовать этот корабль для лунных миссий.

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