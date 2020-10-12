Ученые узнали, сколько часов коронавирус сохраняется на коже человека

Группа японских исследователей из Медицинского университета Киото установила, сколько часов коронавирус живет на человеческой коже и как быстро его может убить обработка 80% этанолом, пишет газета Asahi.

В ходе экспериментов исследователи поместили на образцы кожи человека примерно по 100 тыс. образцов вирусов гриппа и новых коронавирусов. Выяснилось, что коронавирус сохраняется на коже человека и представляет опасность в течение 6-11 часов. Это примерно в пять раз превышает такой же показатель у вирусов гриппа: они исчезали с кожи через 1-2 часа. Притом обработка 80% этанолом позволила убить все коронавирусы за 15 секунд.

Помимо прочего было установлено, что их количество можно уменьшить в 100 раз просто промыв руки под проточной водой. Если же помыть руки с мылом около 15 секунд, то на коже останется лишь одна десятитысячная от исходного количества коронавирусов.

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