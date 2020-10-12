В России создадут беспилотник для эвакуации из безлюдной местности

Тяжелый беспилотник вертикального взлёта разработки российского ОКБ «Авиарешения» можно будет применять для эвакуации людей, потерявшихся в лесу . Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на гендиректора компании Дмитрия Арсентьева.

«Новая платформа находится на стадии раннего проектирования, рассчитываем получить ее «в железе» к 2023 году. В будущем она позволит эвакуировать человека с территории любой безлюдной местности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дрон будет оборудован специальным креплением, способным поднять в воздух и перевезти человека весом до 200 килограмм.

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