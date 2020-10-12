Ученые назвали удобные для коронавируса поверхности

Ученые из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями выяснили, что возбудитель COVID-19 может оставаться на купюрах, металлических поручнях и смартфонах в течение месяца. Исследование опубликовано в журнале Virology Journal.

По имеющимся данным, коронавирус выживает при кoмнaтнoй тeмпeрaтурe на глaдкиx пoвeрxнoстяx

в течение 28 днeй.

Непористые поверхности, такие как стекла смартфонов, бумажные и полимерные банкноты, а также предметы из нержавеющей стали оказались удобными для жизни вируса. При 20 градусах тепла возбудитель заболевания может держаться около месяца на этих поверхностях, и до трех недель при температуре в 30 градусов.

Температура свыше 40 градусов не позволяет коронавируса сохраняться более двух-трех дней.

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