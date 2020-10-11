Космонавт Самокутяев обратится в суд из-за оскорблений в аккаунте робота Федора

Космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев намерен обратиться суд из-за оскорбительных публикаций в аккаунте робота-космонавта Федора в Twitter. Об этом он заявил изданию «Подъем».

Самокутяев рассказал, что попросил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина провести проверку публикаций. Кроме того, по словам космонавта, Рогозин назвал аккаунт «левым», не имеющим отношения к Роскосмосу.

«Я буду обращаться в суд, я этого не отпущу и Максим Сураев тоже. Мы герои России — раз, депутаты Госдумы — два, и какой-то там хрен имеет совесть вот так писать», – подчеркнул Самокутяев.

Ранее сообщалось, что аккаунт робота Федора в Twitter удалили после оскорблений космонавтов.

Последними сообщениями на странице робота стали твиты о якобы пьяных космонавтах. На видео 2014 года российские космонавты Максим Сураев и Александр Самокутяев с красными опухшими лицами вместе с космонавткой Еленой Серовой выступают в защиту тигров. Выложив этот ролик, робот попросил вернуть его к полетам вместо живых людей, заявив, что «роботы лучше справляются со своими обязанностями». Красными и опухшими лица людей в невесомости становятся из-за того, что кровь приливает к голове.

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