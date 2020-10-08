Tesla Roadster Илона Маска пролетел рядом с Марсом

Запущенный в космос в 2018 году автомобиль Tesla Roadster американского миллиардера Илона Маска пролетел в 7 млн км от Марса. Об этом сообщил эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл в Twitter.

Известно, что автомобиль был запущен в космос в феврале 2018 года на первой ракете-носителе сверхтяжелого класса Falcon-Heavy. Tesla Roadster с манекеном приделан ко второй ступени ракеты, которая следует по гелиоцентрической орбите — вокруг Солнца.

По словам МакДауэлла, автомобиль Маска, по его расчетам, пролетел в 7,41 млн км от Марса в 9.25 мск 7 октября. Считается, что это наименьшее расстояние, на которое машина могла приблизиться к Красной планете.

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